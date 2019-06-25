"Наказание". В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского

Владимир Арьев негативно оценил хамство президента Украины в адрес КНР.

Хамство лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес китайского руководства может дорого обойтись Украине. Соответствующее заявление сделал действующий депутат Верховной рады от политической партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев, выступая в интервью с бывшим парламентарием Бориславом Березой. Иностранный эксперт счел причиной такого неподобающего поведения со стороны главы государства его "звездную болезнь" и ближайшее окружение, которое не дает лидеру страны "мыслить трезво". Депутат отметил, что с Пекином не следует разговаривать "хамским тоном", так как КНР привык действовать активно в вопросе "наказаний".

Но если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества. Ну вот они намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины. Владимир Арьев, депутат Украины

Депутат таким образом оценил слова представителя китайского внешнеполитического ведомства о том, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером для киевского режима.

В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза