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В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта

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Марьяна Безуглая рассказала об итогах опроса граждан по проекту всеобщей мобилизации.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом киевского режима в консульских услугах гражданам Украины за пределами страны сдать свои паспорта.  Соответствующей информацией местный политик поделилась в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Гостья шоу отметила, что специально провела опросы на своей странице в социальных сетях. В результате она получила неутешительные для себя данные о том, что порядка  70 процентов опрошенных готовы отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы не попасть под всеобщую мобилизацию.

Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране.

Марьяна Безуглая, парламентарий

Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук

Теги: верховная рада, всеобщая мобилизация, марьяна безуглая, наталья мосейчук, украинское гражданство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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