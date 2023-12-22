В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта

Марьяна Безуглая рассказала об итогах опроса граждан по проекту всеобщей мобилизации.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом киевского режима в консульских услугах гражданам Украины за пределами страны сдать свои паспорта. Соответствующей информацией местный политик поделилась в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Гостья шоу отметила, что специально провела опросы на своей странице в социальных сетях. В результате она получила неутешительные для себя данные о том, что порядка 70 процентов опрошенных готовы отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы не попасть под всеобщую мобилизацию.

Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране. Марьяна Безуглая, парламентарий

Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук