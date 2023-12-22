В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом киевского режима в консульских услугах гражданам Украины за пределами страны сдать свои паспорта. Соответствующей информацией местный политик поделилась в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Гостья шоу отметила, что специально провела опросы на своей странице в социальных сетях. В результате она получила неутешительные для себя данные о том, что порядка 70 процентов опрошенных готовы отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы не попасть под всеобщую мобилизацию.
Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране.
Марьяна Безуглая, парламентарий
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации.
Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук
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