Евгения Кравчук оценила позицию Запада по всеобщей мобилизации для ВСУ.

Норму о демобилизации убрали из украинского законопроекта об усилении мобилизации в стране из-за опасений о том, что это отразится на оказании коллективным Западом помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление сделала местный депутат Верховной рады Евгения Кравчук, выступая в эфире всеукраинского телемарафона. Парламентарий заметила, что об этом моменте мало говорят международные союзники, однако он чувствуется во время общения политиков с иностранными партнерами.

Они внимательно следили за этими баталиями, честно спрашивали: "А вы собираетесь воевать? Мы же помогаем"... Какой бы демобилизация дала сигнал? Фактически, что мы говорим, что значительная часть войска идет домой. Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? Евгения Кравчук, депутат

Депутат Украины назвала "очень необдуманным шагом" внесение в документ нормы о демобилизации. По словам Евгении Кравчук, армия просто не может разойтись по домам в тот момент, когда армия противника наоборот, лишь скапливает свои силы.

Ранее, в четверг 11 апреля Верховная рада одобрила законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста проекта накануне внесения документа на рассмотрение в парламент во втором чтении проыильный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны исключил пункт о демобилизации.

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Фото и видео: YouTube / Апостроф TV