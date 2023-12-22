Сабрина Сингх не смогла оценить материал издания The Atlantic.

Пентагон не может подтвердить утверждения о том, что Москва якобы использует спутниковые снимки частных американских компаний для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства США Сабрина Сингх.

Я видела эти сообщения, но я не могут подтвердить их на данный момент. Мы продолжаем изучать этот вопрос, и, если у меня будет больше информации, я буду рада вернуться к этой теме. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее иностранный журнал The Atlantic выступил со сведениями о том, Россия якобы применяет спутниковые снимки, предоставляемые коммерческими компаниями, для совершения ракетных ударов по военным объектам киевского режима.

В Пентагоне заявили, что Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи США.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour