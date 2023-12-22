В Пентагоне заявили, что Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи США

Сабрина Сингх оценила ситуацию на поле боя для ВСУ.

Вооруженным силам Украины предстоят "сложные решения" об отходе с ряда территорий для "укрепления обороны" из-за пробуксовки согласования новой американской помощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства США Сабрина Сингх. Дополнительно иностранная чиновница заметила, что такая ситуация сложилась в связ с отсутствием согласования Конгрессом правительственного запроса по поддержке армии киевского режима.

Мы знаем, что Украина должна принимать стратегические решения и оставлять территории, чтобы выровнять линию защиты. Это сложные решения, которые им приходится принимать. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что газета The New York Times еще в прошлом месяце уведомила читателей о том, что при наилучшем среди возможных раскладов Украина весь 2024 год будет вынуждена обороняться, а попытка контрнаступления ВСУ может произойти не раньше 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour