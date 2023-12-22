Пентагон: Киеву будет сложно вернуть долг за помощь в виде кредитов

Сабрина Сингх оценила предложение республиканцев в Конгрессе.

Киевскому режиму будет сложно вернуть денежные средства в том случае, если помощь Украине будет выделяться в виде кредитов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранка прокомментировала материал местной телекомпании NBC. Ранее авторы сослались на собственные источники, заявив, что члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США занимаются разработкой собственного пакета оказания помощи для ВСУ. Это решение предусматривает выделение стране кредитов.

Такой стране, как Украина, которая находится в состоянии войны, думаю, будет <...> очень тяжело выплатить эти займы. Этот вопрос следует прорабатывать не только в министерстве обороны, но и с участием Госдепартамента и Белого дома. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что проект законодатедей США находится на начальных стадиях разработки. По словам республиканца от штата Техас, председателя профильного комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Майкла Маккола, его коллегами изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи.

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