Более 700 доноров сдали кровь в Ленобласти

В праздничные дни - с 27 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая - прием доноров во всех подразделениях осуществляться не будет.

С 22 по 27 апреля 2024 года 754 жителя Ленинградской области приняли участие в донорском движении, сдав кровь для пациентов больниц 47 региона.

За минувшие семь дней впервые на донорский пункт пришли 73 человека. Сотрудники Центра крови Ленобласти выразили благодарность всем, кто не остался равнодушным.

В праздничные дни - с 27 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая - прием доноров во всех подразделениях осуществляться не будет. Чтобы узнать точный график работы и график донорских дней в разных районах Ленинградской области, можно обратиться к информации на сайте Центра крови или в сообществе ВКонтакте.