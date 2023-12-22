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Магазины проекта "Петербургский дизайн" откроют в РФ
Сегодня, 15:03
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Магазины проекта "Петербургский дизайн" откроют в РФ

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Для выхода в регионы рассматриваются компании, владеющие торговыми центрами в городах-миллионниках, а также мультибрендовые магазины.

Проект "Петербургский дизайн", который реализуется при поддержке Смольного, планирует расширить свою географию и выйти в новые регионы. Об этом 27 апреля на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Кирилл Соловейчик.

В этом году планируется открыть восемь магазинов, которые будут расположены не только в Петербурге, но и в других городах.

По словам Соловейчика, для выхода в регионы рассматриваются компании, владеющие торговыми центрами в городах-миллионниках, а также мультибрендовые магазины. Он отметил успешный опыт проекта в Москве, где продукция петербургских дизайнеров пользуется большим спросом.

Ранее в Петербурге представили фирменный стиль книжного салона-2024.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургский дизайн, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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