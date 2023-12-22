В Петербурге представили фирменный стиль книжного салона-2024

Организаторы сохранили прежний логотип Книжного салона, цветовую гамму и брендинг мероприятия.

Организаторы XIX Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади представили новый фирменный стиль, который отражает две ключевые темы 2024 года: Год семьи и 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Этот масштабный книжный фестиваль традиционно проходит на Дворцовой площади с 16 по 19 мая. Организаторы сохранили прежний логотип Книжного салона, цветовую гамму и брендинг мероприятия.

Как уточнила арт-директор Книжного салона Анна Колесниченко, в этом году к традиционным элементам фирменного стиля Книжного салона добавились две важные даты: Год семьи и 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Жители и гости города хорошо знакомы с этими событиями, и с точки зрения дизайна организаторы стремились к узнаваемому стилю, который подчеркивает бренд салона. Например, павильоны салона традиционно окрашены в разные цвета, что облегчает навигацию.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Держимся вместе" прошёл в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами