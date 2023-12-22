Фестиваль "Держимся вместе" прошёл в Петербурге

В школе "Malta" 7 апреля во второй раз прошёл фестиваль "Держимся вместе". Представители благотворительного фонда "Равновесие", организации "Улица мира" и социальной программы "Тикватейну" провели игру-тренинг по развитию эмпатии "Какие у меня ограничения?", тренировку по жонглированию, гончарный мастер-класс, лекцию про контакт взрослого с ребёнком и многое другое.
Цель мероприятия – обмен опытом между НКО-организациями, поиск волонтеров и популяризация благотворительности.
Мы организуем фестиваль "Держимся вместе", чтобы провести полезные мероприятия для петербуржцев совместно с дружескими НКО. Мероприятие помогает делиться своими наработками, опытом и создавать что-то доброе для людей.
Софья Чебаева, исполнительный директор благотворительной организации "Улица мира"
Все желающие могли выпить чай и узнать о волонтерских вакансиях у НКО-организаторов.
Видео: Piter.TV
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