Фестиваль "Держимся вместе" прошёл в Петербурге

Ведущие НКО-организации рассказали о благотворительности.

В школе "Malta" 7 апреля во второй раз прошёл фестиваль "Держимся вместе". Представители благотворительного фонда "Равновесие", организации "Улица мира" и социальной программы "Тикватейну" провели игру-тренинг по развитию эмпатии "Какие у меня ограничения?", тренировку по жонглированию, гончарный мастер-класс, лекцию про контакт взрослого с ребёнком и многое другое.

Цель мероприятия – обмен опытом между НКО-организациями, поиск волонтеров и популяризация благотворительности.

Мы организуем фестиваль "Держимся вместе", чтобы провести полезные мероприятия для петербуржцев совместно с дружескими НКО. Мероприятие помогает делиться своими наработками, опытом и создавать что-то доброе для людей. Софья Чебаева, исполнительный директор благотворительной организации "Улица мира"

Все желающие могли выпить чай и узнать о волонтерских вакансиях у НКО-организаторов.

Видео: Piter.TV