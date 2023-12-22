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Фестиваль "Держимся вместе" прошёл в Петербурге

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Ведущие НКО-организации рассказали о благотворительности.

В школе "Malta" 7 апреля во второй раз прошёл фестиваль "Держимся вместе". Представители благотворительного фонда "Равновесие", организации "Улица мира" и социальной программы "Тикватейну" провели игру-тренинг по развитию эмпатии "Какие у меня ограничения?", тренировку по жонглированию, гончарный мастер-класс, лекцию про контакт взрослого с ребёнком  и многое другое.

Цель мероприятия – обмен опытом между НКО-организациями, поиск волонтеров и популяризация благотворительности.

Мы организуем фестиваль "Держимся вместе", чтобы провести полезные мероприятия для петербуржцев совместно с дружескими НКО. Мероприятие помогает делиться своими наработками, опытом и создавать что-то доброе для людей.

Софья Чебаева, исполнительный директор благотворительной организации "Улица мира"

Все желающие могли выпить чай и узнать о волонтерских вакансиях у НКО-организаторов.

Видео: Piter.TV

Теги: благотворительность, петербургские нко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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