МФЦ и библиотека им. Маяковского заключили соглашение о сотрудничестве.

Петербуржцы смогут получить библиотечные книги в МФЦ. В пятницу, 26 апреля, МФЦ и библиотека им. Маяковского заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В 2024 году планируется оснастить 5 МФЦ специальными цифровыми терминалами для выдачи и сдачи библиотечных книг. Первый такой терминал уже установлен в МФЦ Красносельского района на Балтийском бульваре.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо "записаться" в библиотеку имени В.В.Маяковского, получить смарт-карту с номером читательского билета и зарегистрировать читательский билет в личном кабинете на портале spblib.ru. При желании можно подключить Единую карту петербуржца. Смарт-карта или Единая карта петербуржца станут ключом к работе с терминалом самообслуживания, установленном в МФЦ. Заказ нужного издания можно сделать в личном кабинете на портале spblib.ru, а получить уже в МФЦ. Возврат книги осуществляется также через терминал.

Ранее в МФЦ Ленобласти заработал сервис "Виртуальный талон".

Фото: Piter.tv