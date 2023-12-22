США подтвердил потерю своего беспилотника MQ-9 у берегов Йемена

Сабрина Сингх заметила, что военнослужащие пытаются найти дрон.

Американское оборонное министерство подтвердило, что их разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит мятежниками из около берегов Йемена в понедельник, 19 февраля. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница пояснила СМИ, что в настоящее время местное Центральное командование изучает варианты подъема сбитого дрона. Стоимость каждого подобного устройства, по сведениям издания Forbes, оценивается в 32 миллиона долларов.

Могу подтвердить, что MQ-9 был сбит в Красном море, у берегов подконтрольных хуситам территорий Йемена. Предварительные данные указывают на то, что он был сбит хуситами с помощью ракеты класса "земля - воздух". Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

США заявили, что своими ударами смогли ослабить военные возможности хуситов.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance