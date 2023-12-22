США заявили, что своими ударами смогли ослабить военные возможности хуситов

Сабрина Сингх оценила деятельность коалиции в Красном море.

В американском министерстве по обороне заявили, что своими воздушными ударами смогли ослабить военные возможности йеменских хуситов. Вашингтон вместе с международными союзниками за счет нанесения атак по инфраструктуре мятежного движения "Ансар Аллах" смогли ослабить противника в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Мы продолжаем наносить <...> удары по контролируемым хуситами районам Йемена. Так мы смогли ослабить военные возможности хуситов. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Чиновница добавила, что власти США смогли частично нарушить поставки оружия, которое якобы поступает хуситам с территории Ирана. При этом в Пентагоне при знали сведения о том, что "Ансар Аллах" обладает большим арсеналом возможностей. Сабрина Сингх полагает, что с каждым ударом коалиционных сил эти возможности уменьшаются.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance