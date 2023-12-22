Пентагон рекомендовал Украине выбрать города для удержания без помощи США

Сабрина Сингх оценила задержку законопроекта по поводу выделения ВСУ средств.

Без американской поддержки киевскому режиму придется определяться, какие территории страна сможет удерживать с той помощью от международных союзников, какую партнеры способны ей оказать. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя министерства по обороны США Сабрина Сингх. Чиновница заметила, что все будет зависеть от решения Конгресса, так как без одобрения местными законодателями дополнительных ассигнований для ВСУ власти не смогут отправить украинцам артиллерию, боеприпасы и противовоздушные системы по обороне.

Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города они смогут удержать с теми ресурсами, что у них есть сейчас, и с тем, что смогут предоставлять партнеры. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Дополнительно у спикера в Пентагоне спросили о том, почему профильное ведомство с бюджетом в 800 миллиардов долларов не хочет "рискнуть" и направить помощь киевскому режиму на четыре миллиарда долларов. Сабрина Сингх подчеркнула, что это действительно риск, на который министерство пока что не готово пойти.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance