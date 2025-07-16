Зеленский заявил, что "готов к действиям" в случае получения дальнобойного оружия

Глава Украины объяснил, о чем должна знать Россия.

Киевский режим "готов к действиям" в случае получения дальнобойного оружия американского производства. Соответствующее заявление сделал украинский политик Владимир Зеленский для телеканала Newsmax. Таким образом высокопоставленный гость в эфире отреагировал на вопрос ведущей программы о том, будет ли его страна совершать удары вглубь российской территории. При этом глава государства заметил, что ВСУ не обязательно будет применять такие виды оружия, однако властям важно, чтобы российское руководство знало о его существовании.

Мы готовы к действиям, демонстрировать силу. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику ВСУ ву том случае, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в процессе будет осуществлять руководство НАТО. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники написала о том, что в разговоре с Владимиром Зеленским от 4 июля Трамп обсуждал возможность поставок Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности.

Зеленский внес законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца.

Фото и видео: YouTube / Newsmax