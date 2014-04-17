Документы появились в электронной базе украинского парламента.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (местный парламент) законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на срок в три месяца. Соответствующие данные приводятся украинскими журналистами со ссылкой на документы, размещенные на официальном сайте законодательного органа. Ранее, 16 апреля депутаты в 15-й раз проголосовали за продление этих режимов. Военное положение и мобилизация, таким образом, были продлены до 6 августа 2025 года.

Напомним, что парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Должностные полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Однако иностранный политик делает все возможное, чтобы оставаться у власти. По информации от СМИ, в т ом числе его офиса якобы пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование кризиса в контактах с Москвой.

Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине.

Фото: YouTube / Офіс Президента України