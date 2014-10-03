Глава Украины сообщил о регионах, которые подверглись атаке.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля страна подверглась десятичасовой атаке. Соответствующей информацией иностранный поделили поделился с подписчиками в социальных сетях. По сведениям от главы государства, под удары попали Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области, а также столица - Киев.

Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Владимир Зеленский в соцсетях

Напомним, что ночью 10 июля украинские СМИ сообщали читателям о серии мощных взрывов, зафиксированных в Черновцах, Киеве и в Сумской области. Местное издание "Страна.ua" передавало сведения о том, что после этого столица после этого затянулась пеленой смога.

Зеленского разместили далеко от Трампа для фотографирования на саммите НАТО.

Фото: YouTube / Офіс Президента України