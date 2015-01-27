Белый дом сообщил о готовности Трампа и Зеленского переговорить на полях саммита Североатлантического военного альянса в Нидерландах.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и американский президент-республиканец Дональд Трамп оказались на большом расстоянии друг от друга во время совместного фотографирования политических лидеров стран - членов НАТО. Видеозапись события по социальным сетям опубликовал телеканал C-SPAN. В кадре заметно, что глава вашингтонской администрации стоит в первом ряду прямо по центру, в то время как его украинский коллега расположился во втором ряду, немного ближе к правому краю. Напомним, что официальные представители Белого дома ранее сообщили местным журналистам о том, что Дональд Трамп планирует рабочую встречу с Владимиром Зеленским на полях летнего саммита НАТО в Гааге

Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно.

Фото и видео: YouTube / MAGNO NEWS