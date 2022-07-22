Глава Украины считает, что военному блоку нужны украинцы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал факт того, что в данный момент Украина не сможет стать членом НАТО. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал в интервью британскому телеканалу Sky News. Однако высокопоставленный гость новостной программы уклонился от ответа на вопрос о том, отказались ли уже чиновники с Банковой улицы от надежды, что страна однажды станет членом военного блока. Владимир Зеленский в очередной раз повторил тезис о том, что якобы для самого Североатлантического альянса выгодно иметь в своем составе такого союзника, как Украина.

На сегодня это невозможно. Владимир Зеленский, глава Украины

Днем ранее иностранное издание The Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, знакомых с ходом обсуждения в военном блоке украинских вопросов, сообщило о том, что Украина, судя по всему, не получит от коллективного Запада по результатам летнего саммита Североатлантического альянса в Гааге ни новой помощи, ни вооружений, включая и дополнительные системы для противовоздушной обороны. В свою очередь источник в правительстве Германии уведомил СМИ, что вопрос вступления Украины в НАТО не будет играть большой роли для участников на летнем саммите в Гааге. По его словам, в блоке все еще нет консенсуса по этой теме.

Зеленский заявил, что не собирается оставлять власть, сочтя себя "самым опытным" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Sky News