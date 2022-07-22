Глава Украины не стал говорить о том, когда Киев решится на проведение выборов.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что не собирается оставлять власть на Украине до конца регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал в интервью британскому телеканалу Sky News. Высокопоставленный гость новостной программы уточнил, что готов отказаться от управления государством по результатам проведенных выборов. Однако он не уточнил, когда чиновники решатся провести такое голосование.

Я наиболее опытный. Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что должностные президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли более года назад. Эт о произошло после 20 мая 2024 года. Однако чиновники с банковой улицы не стали проводить очередные выборы. Местные власти объявили публично о том, что это невозможно сделать до окончания военного положения в стране. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что срок полномочий у главы государства не может продлеваться.

Зеленский заявил, что надеется встретиться с Трампом на саммите НАТО в Гааге.

Фото и видео: YouTube / Sky News