Глава Украины не знает, сможет ли переговорить с президентом США в на саммите НАТО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после несостоявшейся рабочей встречи с американским президентом-республикануем Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде рассчитывает поговорить с коллегой из Белого дома на официальной встрече политических лидеров стран-членов НАТО в Гааге. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал в интервью британскому телеканалу Sky News, отвечая на вопрос ведущего о том, рассчитывает ли он на встречу с Трампом на предстоящем саммите военного альянса в Нидерландах. Высокопоставленный гость программы ушел от ответа на вопрос, готовятся ли между Банковой и Белым домом серьезные переговоры для обсуждения по существу или же обычный разговор. Зеленский заметил, что пока что речь идет о времени возможной встречи с американским лидером.

Да, я собираюсь. Я не знаю, что будет. <...> команды работают, мы собираемся. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Кананаскис уже после того, как американский политический лидер покинул территорию Канады. При этом накануне саммита G7 в Белом доме не подтверждали официальную встречу Трампа с Зеленским. Сотрудники вашингтонской администрации говорили, что рабочий график встреч все еще уточняется. Как писала британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных украинских чиновников, киевский режим остался разочарован тем, что Дональд Трамп не встретился с Владимиром Зеленским на саммите "Большой семерки".

Зеленский боится сокращения помощи Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Sky News