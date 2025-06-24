Зеленский боится сокращения помощи Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава Украины позитивно оценил воздушные удары по иранским объектам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский опасается, что обострение регионального конфликта на Ближнем Востоке отвлекает внимание стран коллективного Запада от ситуации Украины и приведет к сокращению помощи международных союзников для Вооруженных сил Украины, в частности, со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью британскому телеканалу Sky News. По мнению гостя программы, без поддержки западников его стране придется сложно на поле боя. Владимир Зеленский назвал сложными взаимоотношения между Киевом и Тегераном и публично поддержал ракетные удары, наносимые по иранской земле и объектам.

Это большая проблема. Политический фокус смещается, это абсолютно понятно. И это значит, что помощь со стороны партнеров, прежде всего от США, может сократиться. Очень не хотелось бы этого. Но мы это чувствуем. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что Владимир Зеленский жаловался в СМИ о том, что бесплатная военная помощь Украине со стороны Запада сокращается, поэтому властям с Банковой улицы приходится покупать все больше оружия за государственные денежные средства. А 16 июня глава государства также признался, что боится прекращения американской военной помощи. Владимир Зеленский рассчитывал обсудить эту проблему с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, а также поднять на мероприятии вопрос о закупке нового пакета вооружений. Однако лидер США досрочно покинул саммит Группы семи, поэтому рабочая встреча с украинским коллегой не состоялась.

СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлил Трампа.

Фото и видео: YouTube / Sky News