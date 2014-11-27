Британские СМИ рассказали об одежде, которую глава Украины выбрал для визита в Лондон.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп разозлится из-за официального визита лидера киевского режим Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Daily Express. Обозреватель британской газеты напомнил аудитории, что на рабочую встречу с лидером Белого дома в Вашингтоне глава киевского режима отказался надеть формальную одежду.

Зеленский встретился с Карлом III в черных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежке в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа. публикация СМИ из Соединенного Королевства

Напомним, что Владимир Зеленский 28 февраля посетил столицу США ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась словестная перепалка. Американский президент требовал от украинского гостя согласиться на режим прекращение огня и перестать критиковать российского коллегу Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда украинец стал оправдываться, обвинять Москву и угрожать США тем, что они почувствуют на себе последствия регионального конфликта. В результате, как сообщал местный телеканал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома. По результатам мероприятия Трамп заявил публично, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.

Трамп ожидает, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет бессрочным.

Фото: YouTube / Офіс Президента України