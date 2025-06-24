Трамп ожидает, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет бессрочным

Президент США уверен, что страны больше не будут вести огонь друг по другу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассчитывает, что прекращение огня между Израилем и Ираном будет бессрочным. Соответствующие комментарии глава государства из вашингтонской администрации сделал в интервью местным журналистам с телеканала NBC News и новостного портала Axios. Иностранный политик добавил, что сейчас война между этими двумя оппонентами полностью закончена и что он не верит в то, что Израиль и Иран когда-либо будут снова вести огонь друг по другу.

Это конец войны. Это замечательно для Израиля и всего мира....Я думаю, прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что лидер белого дома ранее написал на своей странице в социальной сети Truth Social о том, Израиль и Иран в полной мере согласились с тем фактом, что между ними достигнуто режим полного прекращения огня. По словам Дональда Трампа, в ближайшие несколько часов исламская республика первой завершит стрельбу, а спустя 12 часов это сделает еврейское государство. По мнению иностранного политика, такие шаги приведут Ближний Восток к "окончанию 12-дневной войны".

"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе.

Фото и видео: YouTube / SKY News Австралия