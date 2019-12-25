СМИ напомнили о проблеме интернет-провайдеров облачных услуг из США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может отдать приказ об отключении европейского континента от интернета. Соответствующе заявление сделали журналисты из издания Politico со ссылкой на интервью для местных обозревателей издания, которое дал руководитель аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс. В публикации авторы отметили критическую уязвимость региона. Речь идет о зависимости коллективного Брюсселя от американских провайдеров в сфере предоставления облачных услуг. В свою очередь они необходимы для работы большей части различных цифровых сервисов.

Мысль о том, что Трамп может отдать указ об отключении интернета или сделать что-то еще ради нанесения серьезного ущерба экономическим интересам Евросоюза уже не так неправдоподобна, какой она могла показаться полгода назад. Зак Майерс, глава аналитического Центра по регулированию в Европе

Напомним, что американские компании-гиганты, такие как Amazon, Microsoft и Google в настоящее время занимают более двух третей рынка облачных услуг в ЕС, у экспертов из региона есть опасенияв том, что данные иностранные предприятия могут начать плотнее сотрудничать с администрацией при президенте Дональде Трампа против стран Европы ради собственной выгоды. В январе 2025 глда австралийская газета Sydney Morning Herald писала, что организация Google пригрозила отключить свой интернет-поиск в стране, так как власти Канберры планируют принять не устраивающий компанию закон.

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Фото: Белый дом