Трамп допустил возможность смены власти в Иране

В США хотят сделать "Иран снова великим".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп допустил в своем аккаунте на Truth Social возможность смены власти в Иране. Лидер вашингтонской администрации подчеркнул, что такое решение будет возможно в том случае, если нынешнее руководство в Тегеране не сможет реализовать лозунг "Сделать Иран снова великим".

Это не политкорректно — использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим? Дональд Трамп, глава США

Напомним, что ранее лидер Белого дома назвал удары Вашингтона по ядерным объектам Ирана "великолепным успехом" американского военного ведомства и заявил о том, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Политик добавил, что в противном случае последствия для страны будут "гораздо серьезнее".

Трамп назвал Карлсона "чокнутым" из-за его позиции по Ирану.

Фото: Белый дом