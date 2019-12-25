Трамп назвал Карлсона "чокнутым" из-за его позиции по Ирану

Президент США отреагировал на критику журналиста.

Президент США Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "чокнутым" из-за его позиции по Ирану. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отреагировал на высказывания Карлсона. Ранее журналист отметил, что США могут столкнуться с катастрофой из-за потенциальной войны с Ираном. По его словам, американские военные не готовы к боевым действиям. Также Карлсон подверг критике Трампа за его "соучастие" в действиях Израиля против Ирана.

Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия! Дональд Трамп, президент США

Ранее мы сообщали, что Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде.

Фото: YouTube / The White House