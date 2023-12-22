В США не видят признаков того, что Китай убеждает Иран прекратить атаки хуситов

Ллойд Остин прокомментировал действия Пекина по урегулированию кризиса в Красном море.

Американское министерство по обороне не видит никаких свидетельств того, что Китай пытается добиться от коллег из Ирана прекращения атак йеменского мятежного движения хуситов на коммерческие суда в Красном море. Соответствующее заявление в ходе выступления с журналистами в Вашингтоне сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Что касается закрытых контактов лидеров, мы не знаем, но мы не видели каких-либо видимых свидетельств того, что они призывают или оказывают давление на Иран, чтобы он заставил хуситов прекратить то, что они делают. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Пентагон: США не рассматривают вариант вывода войск из Сирии.

Фото и видео: YouTube / NBC News