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В США не видят признаков того, что Китай убеждает Иран прекратить атаки хуситов

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Ллойд Остин прокомментировал действия Пекина по урегулированию кризиса в Красном море.

Американское министерство по обороне не видит никаких свидетельств того, что Китай пытается добиться от коллег из Ирана прекращения атак йеменского мятежного движения хуситов на коммерческие суда в Красном море. Соответствующее заявление в ходе выступления с журналистами в Вашингтоне сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Что касается закрытых контактов лидеров, мы не знаем, но мы не видели каких-либо видимых свидетельств того, что они призывают или оказывают давление на Иран, чтобы он заставил хуситов прекратить то, что они делают.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Пентагон: США не рассматривают вариант вывода войск из Сирии.

Фото и видео: YouTube / NBC News

Теги: ближний восток, иран, китай, ллойд остин, пентагон, хуситы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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