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Nvidia ведет расследование против главы компании после сообщений о шпионаже
Сегодня, 10:09
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Nvidia ведет расследование против главы компании после сообщений о шпионаже

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Дженсен Хуанг сотрудничает по теме раскрытия деятельности подозреваемой в шпионаже, с которой у него были романтические отношения.

Совет директоров американской технологической корпорации Nvidia сообщил широкой общественности о начале расследования в отношении генерального директора Дженсена Хуанга из-за его отношений с женщиной, обвиняемой в шпионаже. Соответствующий комментарий журналистам дала пресс-служба компании.

Совет директоров Nvidia инициирует независимое расследование в свете сообщений о том, что основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг стал объектом внимания иностранной разведки.

официальное заявление от Nvidia

Известно, что у компании нет оснований полагать, что из-за отношений была скомпрометирована конфиденциальная информация или нарушена американская национальная безопасность. Западный новостной портал Axios уведомил аудиторию о том, что Дженсен Хуанг в электронном письме признался в романтических отношениях с подозреваемой. Бизнесмен подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия, а также осознает, что не справился с обязанностями. 

Напомним, что американская газета The New York Times сообщила о том, что разведка США заключила, что китайская бизнес-руководитель Элис Хуанг является источником якобы китайских правительственных структур. Доказательств своим утверждениям СМИ не привело.

Nvidia объявила о переломном моменте и золотом веке ИИ.

Фото: YouTube / Lex Fridman

Теги: nvidia, дженсен хуанг, китай, сингапур, тайвань, шпионаж
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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