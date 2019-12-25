Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Сенат США из-за сообщений о любовнице-шпионке

Конгресс США не будут подавать на американца в суд.

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг согласился проинформировать конгрессменов из США о своих связях с предполагаемой китайской шпионкой, а также о протоколах безопасности в технологической компании. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала NBC News со ссылкой на слова председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Брайана Маста. Американец заявил, что повестка в суд для предпринимателя не потребуется.

Нам не нужно вызывать его в суд, потому что он вернулся вчера вечером и согласился прийти. Брайан Маст, Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США

По словам американского конгрессмена Джона Муленара, в текущий момент бизнесмен ведет переговоры для того, чтобы найти подходящую дату и формат для выступления перед местными законодателями. Ранее Маст, Муленар и руководитель профильного комитета по разведке Рик Кроуфорд направили руководителю технологической компании Nvidia письмо с просьбой предоставить политикам информацию о взаимодействии с его однофамилицей и любовницей Элис Хуанг. Ранее женщина занимала должность директора в сингапурской компании Megaspeed. Она подозревается в сотрудничестве со специальными службами Китая.

Nvidia ведет расследование против главы компании после сообщений о шпионаже.

Фото: YouTube / Bloomberg Originals