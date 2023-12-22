Пентагон: США не рассматривают вариант вывода войск из Сирии

В американской администрации и министерстве по обороне страны не рассматривают возможность вывода собственных сил с территории Сирии в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, а также атаками на войска США в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления с журналистами в Вашингтоне сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. В СМИ ранее писали о том, что в стране Ближнего Востока остается порядка 900 бойцов ВС США. Однако власти в Дамаске не давали своего согласия на эту миссию. Также у США нет мандата со стороны Совета по безопасности ООН.
Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
Шеф Пентагона отказался уточнить прессе, возможен ли вывод американских войск из Ирака. Ллойд Остин заметил, что ведутся дискуссии с местным руководством относительно дальнейшего присутствия ВС США в стране.
Остин: военный потенциал США больше, чем у их противников на Ближнем Востоке.
Фото и видео: YouTube / NBC News
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