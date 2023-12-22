  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:44
85
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пентагон: США не рассматривают вариант вывода войск из Сирии

0 0

Ллойд Остин оценил обсуждения вопроса нахождения ВС США в регионе с Ираком.

В американской администрации и министерстве по обороне страны не рассматривают возможность вывода собственных сил  с территории Сирии в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, а также атаками на войска США в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления с журналистами в Вашингтоне сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. В СМИ ранее писали о том, что в стране Ближнего Востока остается порядка 900 бойцов ВС США. Однако власти в Дамаске не давали своего согласия на эту миссию. Также у США нет мандата со стороны Совета по безопасности ООН.

Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Шеф Пентагона отказался уточнить прессе, возможен ли вывод американских войск из Ирака. Ллойд Остин заметил, что ведутся дискуссии с местным руководством относительно дальнейшего присутствия ВС США в стране.

Остин: военный потенциал США больше, чем у их противников на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / NBC News

Теги: вывод войск, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии