Остин: военный потенциал США больше, чем у их противников на Ближнем Востоке

В Пентагоне оценили реакцию США на кризис на Ближнем Востоке.

Американские власти располагают большим военным потенциалом, силами и средствами, чем их противники, находящиеся на Ближнем Востоке. В связи с такой обстановкой военнослужащие из министерства по обороне дадут многоуровневый ответ на удары по своим войскам. Соответствующее заявление в ходе выступления с журналистами в Вашингтоне сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Я не думаю, что наши противники считают, что обойдутся одним ударом. У них большой военный потенциал. Но у меня он гораздо больше. Поэтому, как я уже говорил, мы сделаем все возможное для защиты наших войск и наших интересов. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ранее чиновники заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". Согласно сообщениям от Пентагона, в результате такого воздушного удара погибли трое американских военнослужащих, свыше 40 человек получили ранения. Ответственность за трагедию в США возлагают в том числе на Иран. Лидер Белого дома Джо Байден подтвердил ранее прессе, что одобрил решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской государственной границе.

Шеф Пентагона не рассматривал вариант ухода в отставку в связи со скандалом.

Фото и видео: YouTube / NBC News