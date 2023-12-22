Шеф Пентагона не рассматривал вариант ухода в отставку в связи со скандалом

Ллойд Остин извинился за ситуацию перед президентом, коллегами и народом США.

Глава американского министерства по обороне не рассматривал возможность подачи заявления об отставке с занимаемой должности в связи с ненадлежащим информированием Белого дома о состоянии своего здоровья. Соответствующее заявление в ходе выступления с журналистами в Вашингтоне сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Таким образом чиновник прокомментировал крупный скандал, связанный с его персоной. Сведения о самочувствии он подтвердил в ходе мероприятия, специально созванном в связи с возвращением на рабочее место после продолжительного отсутствия. В ведомстве пояснили, что Ллойд Остин принес личные изменения главе администрации Джо Байдену. Шеф Пентагона глубоко сожалеет из-за того, что вовремя не уведомил президента страны о тяжелом диагнозе и необходимости пройти лечение.

В плане отставки - ответ "нет". Мне следовало проинформировать начальника. Я этого не сделал. Это была ошибка. И, опять же, я приношу ему извинения за то, что этого не сделал. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин добавил, что не давал никому указаний скрывать его госпитализацию в январе 2024 года от Белого дома.

В Пентагоне заявили о поправке главы Минобороны Остина.

Фото и видео: YouTube / NBC News