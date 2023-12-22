В Пентагоне заявили о поправке главы Минобороны Остина

Патрик Райдер рассказал о том, что шеф Пентагона лично

Глава американского министерства по обороне Ллойд Остин идет на поправку, однако в настоящее время чиновникам неизвестна дата, когда шеф Пентагона будет выписан из больницы. Соответствующей информацией с местными журналистами с телеканала MSNBC поделился официальный представитель ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Секретарь идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее сотрудник Пентагона упоминал СМИ о том, что Ллойд Остин лично отдавал приказы и осуществлял контроль над ударами по объектам шиитских ополченцев-хуситов в Йемене. Он руководил действиями военнослужащих из госпиталя. По словам Патрика Райдера, шеф применял "полный набор защищенных средств связи", чтобы мониторить и реагировать на ситуацию в регионе в режиме реального времени.

Пентагон ушел от ответа на вопрос, будут ли США атаковать хуситов.

Фото и видео: MSNBC