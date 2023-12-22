Патрик Райдер объяснил работу, которую выполняют военные США в Киеве.

Пентагон утверждает, что американские военнослужащие на территории Украины не ведут подготовку армии киевского режима, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками вооружения. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель министерства по обороне США Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что власти США до сих не приняли решения об увеличении числа военных советников в этой стране, так как признают опасность их нахождения там.

На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи.

Фото и видео: YouTube / Associated Press