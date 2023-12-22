Номера в отелях Петербурга подорожали на 17% за год

Несмотря на рост цен, текущие показатели стоимости проживания в отелях все еще не достигли уровня допандемийного 2019 года.

Согласно данным, представленным Hotel Advisors, средняя стоимость проживания в отелях Петербурга за период с января по апрель составила 5,2 тыс. рублей. "Ведомости" сообщают, что стоимость проживания в отелях категории "Три звезды" увеличилась на 20,2%, в то время как четырехзвездочные номера подорожали на 16,7%, а пятизвездочные - на 12,4%.

Несмотря на рост цен, текущие показатели стоимости проживания в отелях все еще не достигли уровня допандемийного 2019 года.

По словам вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, средняя стоимость ночи в номере в 2023 году составила 5950 рублей, что на 7-10% ниже, чем в 2019 году (около 6500 рублей).

Ранее мы сообщили о том, что число китайских туристов в Петербурга снова растет.

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