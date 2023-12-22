Число китайских туристов в Петербурга снова растет

Однако поток туристов из Китая пока не достиг прежнего уровня.

28 апреля в Петербурге официально открылся туристический сезон. Специалисты полагают, что в этом году город посетит рекордное количество туристов, превышающее показатели допандемии – более 10 млн человек в год. Предполагается, что вернутся и китайские туристы. Издание spb.aif.ru пишет, какие достопримечательности привлекают гостей из Китая и как живет китайская диаспора в городе на Неве.

Китайцев на улицах Северной столицы стало заметно больше. Это неудивительно, ведь правительство КНР окончательно отменило все ковидные локдауны, а в конце 2023 года были сняты ограничения на групповые зарубежные поездки. Однако поток туристов из Китая пока не достиг прежнего уровня.

Как отмечает преподаватель-китаист ВШЭ и переводчик Татьяна Карпова, китайцы старшего возраста предпочитают путешествовать группами. Их привлекает так называемый "красный туризм", то есть поездки по местам, связанным с историей коммунизма и Лениным. Молодёжь же предпочитает "бюджетный туризм" – самостоятельные путешествия. Они выбирают не популярные локации парадного Петербурга, а современные объекты – например, "Лахта Центр" или Севкабель-порт. По-прежнему их манит русская кухня и архитектура. Ранее Петербург служил транзитной зоной для путешествий в Европу через Финляндию, однако сейчас этот маршрут закрыт.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Москва обсудили совместное туристское развитие.

Фото: АиФ/ Рафаэль Карапетян