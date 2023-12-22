Петербург и Москва обсудили совместное туристское развитие

Ежедневно из Москвы в Петербург отправляются 40 авиарейсов и 66 поездов.

Представители комитета по туризму Москвы, туроператоров, отелей и музеев прибыли в Петербург с целью заключения соглашений о сотрудничестве в области развития туристических проектов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Северной столицы.

Как заявил председатель комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев, две столицы давно сотрудничают в сфере туризма на российском и международном рынках. Однако горда до конца не знают всех возможностей друг друга, и в этом заключается огромный туристический потенциал. Он также отметил, что в развитии туризма представители туристической индустрии не ограничиваются традиционными маршрутами, а активно развивают новые направления. В качестве примера Корнеев привел "Остров фортов", Музей железных дорог России, общественные пространства и гастрономический туризм.

Согласно данным ведомства, 66% туристов, приезжающих в Москву, совмещают свое путешествие с поездкой в другие города, и на первом месте находится Петербург. В прошлом году на московскую агломерацию пришлось 28,6% внутреннего турпотока. Этому в значительной степени способствовало хорошо развитое сообщение между двумя столицами. Ежедневно из Москвы в Петербург отправляются 40 авиарейсов и 66 поездов.