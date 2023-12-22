Юбилейный Фестиваль ледоколов станет частью празднования Дня города

Планируется, что ледоколы, открытые для свободного посещения с 12:00 до 18:00, будут пришвартованы у набережной лейтенанта Шмидта на Васильевском острове с 30 мая по 2 июня.

В этом году Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге в десятый раз. С учетом большой значимости юбилейный Фестиваль ледоколов включен в проект общегородского плана мероприятий, посвященных Дню города – дню основания Санкт-Петербурга – сообщили в Комитете по развитию туризма.

Планируется, что ледоколы, открытые для свободного посещения с 12:00 до 18:00, будут пришвартованы у набережной лейтенанта Шмидта на Васильевском острове с 30 мая по 2 июня. По традиции ярким акцентом фестиваля станет вальс буксиров.

Для родителей с детьми будет подготовлена широкая развлекательно-познавательная программа на берегу.

Фото: Комитет по развитию туризма