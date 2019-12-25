Агентство транспортной инфраструктуры объяснило участие России в международной работе по безопасности судоходства в регионе.

Российские ледоколы в настоящее время оказывают помощь нескольким грузовым судам, застрявшим во льдах в Финском заливе и в территориальных водах Финляндии. Соответствующей информацией поделилось с местным населением агентство транспортной инфраструктуры европейского государства. Иностранные чиновники заметили, что речь идет об обычной зимней практике судоходства, которая ведется в рамках международного сотрудничества между Москвой и Хельсинки. Известно, что по конкретному запросу агентства российский ледокол может оказать помощь грузовому судну, попавшему в беду в территориальных водах Финляндии.

Судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии. сообщение профильного ведомства

Эксперты добавили, что сложившаяся сложная ледовая обстановка в регионе и шквальный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах. Такие инциденты зафиксированы в международных водах Финского залива и в территориальных водах Финляндии.

Хеннингсен: закупленные Финляндией F-35 РФ может уничтожить за сутки.

Фото: pxhere.com