Финляндия потратила огромные денежные средства на военную технику, необходимую для противодействия России в случае такой необходимости. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал местный геополитический аналитик Патрик Хеннингсен. Иностранный эксперт из Хельсинки уточнил, что с военной точки зрения данные меры практически бессмысленны.

Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией... Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет "Кинжал". И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование. Патрик Хеннингсен, эксперт

Ранее российский президент Владимир Путин не раз говорил о том, что наша страна не собирается ни на кого нападать. А западные политические элиты регулярно запугивают европейское население мнимой российской угрозой для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works