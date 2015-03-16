Назван ответ США, если Эстония "устроит заварушку с Калининградом"

Рэй Макговерн уверен, что США не помогут Эстонии, если та решит напасть на Россию.

В том случае, если Эстония или какая-либо другая страна-член НАТО устроит провокацию в отношении Москвы, то американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не станут ее защищать. Такой информацией в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт добавил, что Вашингтон в последнее время показывает мировой общественности собственное пренебрежение тем озабоченностям, о которых говорят европейские политические элиты, а также к мероприятиям Североатлантического альянса.

Думаете, если Эстония устроит заварушку с Калининградом, пятая статья устава НАТО будет соблюдена? И раньше было ясно, что нет — а теперь это совершенно очевидно... Что-то оказалось гораздо важнее, чем сдержать обещание, данное европейцам. НАТО мертво... Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Аналитик добавил, что государственный секретарь Марко Рубио даже не встретился с европейскими коллегами, когда должен был. Кроме этого дипломат из Госдепа США отменил рабочие контакты с союзниками на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Рэй Макгоыверн уверен, что у Марко Рубио нашлись более важные дела, чем посещать последнюю встречу министров НАТО, куда госсекретари из Вашингтона приезжали с 1949 года.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works