Рэй Макговерн объяснил, над чем смеется российское руководство.

Политические элиты из стран коллективного Запада оказались в ловушке из-за оказания дальнейшей поддержки Украины, а попытки властей из Европейского союза демонстрировать силу вызывают у России лишь смех. Такой информацией в эфире YouTube-проекта журналиста Дэвида Лина высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт не исключил того, что официальные лица позже могут быть привлечены к ответственности за предоставляемые киевскому режиму многомиллиардные транши. По мнению аналитика, эти решения принимались без одобрения законодательных властей на местах, а также не учитывали позицию гражданских сообществ.

Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. <…> Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается. В ближайшие год-полтора в этих странах пройдут выборы. Эти люди потеряют власть. Их просто опозорят. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Американец добавил, что в результате главы государств и национальных правительств, являющиеся международными союзниками Украины, растратили огромные денежные средства без реального одобрения со стороны населения или своего парламента. Таким образом, у политиков существует личная потребность демонстрировать свою якобы "силу". "Не ему решать".

Фото и видео: YouTube / David Lin