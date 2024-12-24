Рэй Макговерн сообщил о заблуждении Владимира Зеленского о значимости Украины для военного блока.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский глубоко заблуждается, если думает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического военного альянса. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judge Napolitano - Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт прокомментировал слова политика о том, что международные союзники должны знать о том, что именно "Украина может привнести в НАТО" и что "военный блок для Украины достижим" в том случае, если страна будет сражаться за такое решение. Аналитик добавил, что в текущей ситуации на фронте для ВСУ Зеленскому просто не дадут принимать такого рода постановления.

Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра. А операция в Курской области оказалась самой большой военной глупостью. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom