Рэй Макговерн назвал главу Украины марионеткой США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не является законным президентом на украинской территории, поэтому иностранный политик должен покинуть должностной пост. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judge Napolitano - Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт полагает, что Владимир Зеленский является марионеткой Вашингтона, потому с этой фигурой будет покончено в тот момент, когда это решат власти из Белого дома. По мнению специалиста, у украинских чиновников сейчас фиксируются схожие настроения, так как те люди, которые ранее были готовы сражаться, сейчас очень устали.

Он фактически незаконен, поэтому он должен уйти. Они сейчас очень хотят мира. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что авторы газеты The Times сообщили о том, что популярность Владимира Зеленского среди собственных граждан неуклонно снижается, а шансы на переизбрание в роли главы государства становятся все меньше.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom