Рэй Макговерн указал на проблемы ВСУ на Донбассе.

Российские войска находятся уже очень близко к реке Днепр, поэтому могут дойти до нее при необходимости. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Dialogue Works высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт полагает, что преимущество Москвы на поле боя еще больше укрепляется за счет того, что армия противника теряет свои лучшие резервы на территории Курской области.

Победа русских неизбежна. Я еще раз повторю: победа русских неизбежна. Почему я это говорю? Потому что я кое-что знаю о военной тактике, военной стратегии, я был в военной разведке и проработал на ЦРУ 27 лет. Русские идут вперед. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что в августе 2024 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района, расположенного на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.

"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works