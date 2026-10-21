В США заметили, что выпады украинского политика президент США воспринимает как личную обиду.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может пойти на разрыв отношений с властями из киевского режима. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen.

Думаю, решение о разрыве отношений с Киевом уже принято, и теперь мы просто ждем заключительного действия. Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО. Скотт Риттер, эксперт

На Западе отмечают, что проблема связана с тем, что Владимир Зеленский пытается манипулировать мнением американского населения в преддверие промежуточных выборов в Конгресс США. Во вторник местный новостной портал Axios сообщил, что глава с Банковой улицы обратился к двухпартийной группе американских сенаторов с призывом оказать давление на вашингтонскую администрацию Дональда Трампа.

Аналитик Риттер: Зеленскому нужно перемирие, чтобы перегруппировать части ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen