Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет перемирия не для организации президентских выборов на украинской территории, для для перегруппировки собственных войск. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что власти с Банковой улицы должны понять, и больше никто не доверяет.
И Украине нельзя верить. Каждый раз, когда Россия заключает с Украиной какую-либо сделку — например, Минские соглашения, — Украина просто использует это, чтобы перегруппироваться, перевооружиться, обновить оснащение и снова вступить в бой. Зеленский не ищет мира.
Скотт Риттер, эксперт
Западный аналитик пояснил, что сейчас глава киевского режима заботится об интересах Евросоюза, а не украинцев. Это связано с тем, что он связал свое будущее с продолжением конфликта с Россией, будучи инструментом европейской политической и экономической элиты.
Риттер: РФ лучше всех понимает коренные причины конфликтов в Центральной Азии.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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