В США призвали не верить словам украинских властей, так как они лгут.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет перемирия не для организации президентских выборов на украинской территории, для для перегруппировки собственных войск. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что власти с Банковой улицы должны понять, и больше никто не доверяет.

И Украине нельзя верить. Каждый раз, когда Россия заключает с Украиной какую-либо сделку — например, Минские соглашения, — Украина просто использует это, чтобы перегруппироваться, перевооружиться, обновить оснащение и снова вступить в бой. Зеленский не ищет мира. Скотт Риттер, эксперт

Западный аналитик пояснил, что сейчас глава киевского режима заботится об интересах Евросоюза, а не украинцев. Это связано с тем, что он связал свое будущее с продолжением конфликта с Россией, будучи инструментом европейской политической и экономической элиты.

Риттер: РФ лучше всех понимает коренные причины конфликтов в Центральной Азии.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom