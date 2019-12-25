Риттер: РФ лучше всех понимает коренные причины конфликтов в Центральной Азии

Москва лучше других стран понимает исходные причины конфликтов в Центральной Азии и обладает "уникальными компетенциями" для выстраивания международного сотрудничества со странами региона для снижения вероятности новых противостояний на территории. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для новостного агентства "ТАСС". Иностранный специалист добавил, что в особенности говорит об Афганистане и соседних с ним государствах.

И я думаю, что такие учения, как "Центр-2026", играют очень важную роль в формировании инструментария, необходимого государствам для совместной координации действий по вопросам, представляющим взаимный интерес. Скотт Риттер, эксперт

По мнению иностранного специалиста, в XX веке СССР приобрел ценный опыт и понимание специфики региона, в том числе за счет участия в афганской войне периода 1979-1989 годов.

Риттер объяснил, почему в Литве не разместят ядерное оружие.

Фото: YouTube / Cyrus Janssen