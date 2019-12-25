Риттер объяснил, почему в Литве не разместят ядерное оружие

В США считают, что власти из Вильнюса не должны подвергать страну опасности.

Ядерное оружие не будет размещено на литовской территории из-за того, что сейчас прибалтийская страна не в состоянии уцелеть в случае потенциального вооруженного конфликта с Москвой. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для новостного агентства "ТАСС". Иностранный специалист добавил, что решение национального парламента в Вильнюсе по тому, чтобы снять запрет на размещение ядерного арсенала превращает территорию государства в мишень для удара.

С юридической и теоретической точек зрения теперь это возможно, однако для этого потребовалось бы, чтобы нашлось государство, готовое перебросить свое ядерное оружие в страну, которая - будем откровенны - не имеет никаких шансов на то, чтобы уцелеть в случае конфликта с Россией. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер заметил, что любое государство, которое стремится пересмотреть свою ядерную политику, сталкивается с подобными последствиями. Какая же участь грозит Финляндии и Швеции. В случае крупномасштабного конфликта между Россией и НАТО, противостояние может привести к уничтожению Литвы, Финляндии, Швеции и любого другого государства, обладающего ядерным потенциалом.

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Фото: YouTube / Cyrus Janssen